16. November 2021. Wir stecken mitten in der vierten Welle, die Impfzahlen stagnieren und all die hässlichen Worte, die wir seit dem Sommer eigentlich nicht mehr hören wollten, sind plötzlich wieder da: Inzidenzen, Lockdown, Triage. Entsprechend hoch kocht die Stimmung in der Gesellschaft: Auf der einen Seite blockieren die Impfverweigerer, auf der anderen Seite wird eine Impfpflicht gefordert. Dabei war die Lage seit Monaten vorhersehbar, schrieb Gustav Seibt kürzlich genervt in der SZ. Mehr denn je heißt es: Kühlen Kopf bewahren! Am besten mit Hilfe der vielen Neuerscheinungen, die in den letzten anderthalb Jahren zum Thema veröffentlicht wurden. Der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze gibt uns mit "Welt im Lockdown" einen Leitfaden für kommende Pandemien an die Hand, der ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio zieht eine meinungsfreudige "Coronabilanz" und der bulgarische Soziologe Ivan Krastev fragt sich, wie die Welt nach Corona aussieht. In unserer Auswahl finden Sie auch Bücher zum Milieu der Querdenker, die Geschichte der Seuchen oder zur Kraft unseres Immunsystems.