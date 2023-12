7. Dezember 2023. Die Welt ist viel zu durcheinander, als dass es nicht dringend nötig wäre, sich in eine Ecke zu setzen und ein Buch zu lesen. Wie sonst soll man das Tohuwabohu verstehen? Wir haben 24 Bücher zusammengestellt, die helfen werden, das Jahr 2024 zu verstehen.

Wie in den letzten Jahren durchsuchen wir auch 2023 nach Büchern, die helfen, die Gegenwart zu verstehen. Im Grunde tut das ja jedes gute Buch, weil jedes gute Buch immer auch etwas zur Gegenwart hinzufügt oder etwas an ihr besser verständlich - oder zumindest erträglich - macht. Aber 2023 war ein besonderes Jahr. Die Krisen brauen sich zusammen wie die Gewitter in einem vom Klimawandel bestroffenen Landstrich - und der Klimawandel selber spielt natürlich auch eine Rolle: Israel, Ukraine, Russland, Iran: Manchmal liegt der Trost einzig darin, dass Bücher aufklären! Nötiger als 2023 waren sie nie.



Hier finden Sie die Bücher in zufälliger Reihenfolge: