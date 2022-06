17. Mai 2022. Putin hat sich verkalkuliert: Finnland will in Folge des Angriffskriegs in der Ukraine der Nato beitreten, nach mehr als zweihundert Jahren Bündnisfreiheit verabschieden sich die Finnen damit von einem Teil ihrer Identität. Dennoch hat das finnische Parlament mit großer Mehrheit für den Nato-Beitritt gestimmt - wir heißen die Finnen herzlich willkommen - und bereiten uns vor mit guter finnischer Lektüre! Denn das eigensinnige Land im Norden hat mehr zu bieten als Sauna, Wald und Lakritz. Nur fünf bis sechs Millionen Menschen sprechen finnisch, viel finnische Literatur ist nicht übersetzt worden. Im Jahr 2014, als Finnland Gastland der Frankfurter Buchmesse war, sprach der Übersetzer Stefan Moster in der "SZ" mit Silke Bigalke: "'Es ist eine transparente Literatur, die sich nie extravagant gibt', sagt er. Eine Literatur, die alle verstehen, die oft aus der Perspektive der kleinen Leute geschrieben ist." In unserer Liste sind natürlich Sofi Oksanen und Katja Kettu zu finden, aber es gibt auch Entdeckungen wie Juhani Karila, der einen Roman über Wassermänner, Rabbatze und Mord geschrieben hat - und über den sich die "FAZ" scheckig lacht. Sehr lustig fand die "FAZ" auch Antti Tuomainens grotesken Roman "Klein Sibirien" über einen eifersüchtigen Ex-Rallyefahrer, dem ein Meteorit in die Quere kommt. Mit den Finnen werden wir offensichtlich viel zu lachen haben!