Geschichten von der See.

5. Juli 2023. Im Sommer braucht das Land frischen Wind. Dann erinnert es sich an die Meere, die Fantasie und Sehnsucht vielleicht etwas mehr beflügeln als die Berge. Und immerhin auch ein wenig die Buchproduktion. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt, die in Erinnerung rufen soll, dass die große weite Welt erst hinter der Küste beginnt: Im Mittelmeer treffen Flüchtlingsboote auf Superyachten, im Pazifik kreuzen Piraten zwischen Afrika und Asien, der Klimawandel droht die Gewalten des Atlantiks zu entfesseln. Die klassischen Romane erzählen von Seefahrern und Schiffbrüchigen, die modernen von der Armut in Hafenstädten und ausgesprochen liebevolle Porträts widmen sich Quallen und Heringen. Frauen kommen auch vor!