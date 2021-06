Ansichtskarten 25 Geschichten über das Reisen Knesebeck Von Dem GmbH

2021 Gebunden

344 Seiten

25,00 € Auf Lager

Reisen - was bis vor kurzem noch selbstverständlich war und unbedingt dazugehörte, war seit dem Frühjahr 2020 auf einmal so weit weg. Daher machten sich 25 deutschsprachige Autor*innen auf den Weg - und wir können mit ihnen reisen. Ob erinnerte Reisen, Fantasiereisen, Zeitreisen oder Reisen durch das eigene Zimmer - es sind ganz besondere Postkarten, die wir von ihnen erhalten, anregende, beglückende, gegen den Strich gebürstete, befreiende. Wir reisen mit Weltatlas und Lupe, gehen durch Grenzgebiete und manchmal Wände. Oder verlieren uns einfach Zuhause. 25 namhafte Autorinnen und Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur haben für dieses Buch so unterschiedliche wie großartige Reisen zu Papier gebracht So schildert Lutz Seiler in seiner Erzählung "Exit" den Versuch einer Familienzusammenführung in Hoch-Corona-Zeiten. Nachrichten über Checkpoints und von vereitelten "Grenzdurchbrüchen" wecken im Autor unweigerlich Erinnerungen, doch in Sachen Chaos- und Katastrophenkompetenz ist der Ostdeutsche geschult. Und so schmiert der Autor fünf Doppelstullen und macht sich …