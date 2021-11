27. Oktober 2021. Diese Liste stellt keine Musiker- oder Band-Biografien vor, sondern Bücher, die sich mit der Musik einer bestimmten Zeit beschäftigen. Dazu gehören Musikkritiken, Essays und Interviews von Ingeborg Schober aus den 70ern und Mark Fisher aus den 10ern. Christoph Dallach würdigt in "Future Sounds" den Krautrock. Christoph Wagner sucht in "Geistertöne" Musik jenseits der Genregrenzen. "These Girls" bietet einen Streifzug durch die feministische Musikgeschichte. Simon Reynolds liefert ein 640-seitiges Grundlagenwerk zu Glam. Frank Schäfer stellt Heavy-Metal-Platten für die einsame Insel zusammen.