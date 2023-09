Lang ersehnt: Unsere Rubrik "Jetzt im Taschenbuch". Monatlich suchen wir nach viel besprochenen Büchern, die endlich im Taschenbuch erscheinen. Und auch der September hat viel zu bieten, auch wenn einige Taschenbücher erst Ende September erscheinen: Begeistert wurde Fatma Aydemirs Generationenroman "Dschinns" aufgenommen, der auch für den Deutschen Buchpreis 2022 nominiert wurde: Die "SZ" war tief beeindruckt von der "soziologischen Genauigkeit und Einfühlung" der Geschichte über den plötzlichen Tod eines Familienvaters. Durchgehend gut besprochen wurde Peter Stamms Roman "Das Archiv der Gefühle": Die "FAZ" war begeistert von seinem nerdigen Helden, der den Ausbruch aus der Welt des Bewahrens in die Liebe wagt. Hochgelobt wurde auch Katharina Pistors "Der Code des Kapitals": "Dlf Kultur" freute sich über eine Geschichte des Wirtschaftsrechts, die sich so spannend liest, wie ein Krimi. Außerdem wurde Michael Kemps Biografie von Gottfried Wilhelm Leibniz empfohlen: Der "Zeit" gefiel die Schilderung eines höchst modernen Leibniz als großem Netzwerker, der auf Tuchfühlung mit dem Leben agiert. Dies alles und mehr in unseren Taschenbuch-Neuerscheinungen des Septembers.