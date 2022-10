Neue Taschenbücher im Oktober 2022

Lang ersehnt: Unsere Rubrik "Jetzt im Taschenbuch". Monatlich suchen wir nach viel besprochenen Büchern, die endlich im Taschenbuch erscheinen. Und der Oktober hat einiges zu bieten: Den Band mit sämtlichen Erzählungen von Adelheid Duvanel etwa, die die "Zeit" im vergangenen Jahr mit Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann verglich. Die "NZZ" erinnerten die kurzen Texte gar an Kafkas Menschlichkeit. Sasha Marianna Salzmanns Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein" liegt ebenfalls nun schon als Taschenbuch vor: Der "Dlf Kultur" sah selten jemanden so schön über Schmerz schreiben, für die "SZ" war Salzmann spätestens nach diesem Roman eine der ganz großen Autorinnen der Gegenwart. Auch Annie Ernaux' Abtreibungsdrama "Das Ereignis" ist nun als Taschenbuch erschienen: Der "FAZ" stockte letztes Jahr bei der Lektüre der Atem, so erschütternd empfand sie den Spießrutenlauf, den Ernaux beschrieb. Unter den Sachbüchern ist sicher Sahra Wagenknechts kontrovers besprochenes Buch "Die Selbstgerechten" von Interesse: Als "scharfsinniges" Manifest gegen den Linksliberalismus der "Lifestyle-Linken" empfahl die "NZZ" das Buch, wohlfeil, selbstgerecht und wenig differenziert erschien der taz das Werk.Diese und viele andere Taschenbücher finden Sie in unseren Neuerscheinungen des Oktobers.