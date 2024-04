Lang ersehnt: Unsere Rubrik "Jetzt im Taschenbuch". Monatlich suchen wir nach viel besprochenen Büchern, die endlich im Taschenbuch erscheinen. Und auch der April hat viel zu bieten: Theresia Enzensberger nimmt uns mit eine utopische Seestadt und weckt beim "Dlf" den dringenden Wunsch nach alternativen Zukunftsentwürfen. Werner Herzog blickt staunend auf seinen Leben zurück und beschert uns Abenteuerbuch, Lebens- und Schaffensgeschichte in einem, wie die "NZZ" versichert. Elias Hirschl zerlegt mit Biss die Generation junger österreichischer Konservativer: Die "SZ" tauchte genussvoll ein in dieses "ÖVP-Biotop". Und dem "Sog der Ödnis" verfiel nicht nur die "Zeit" im zweiten Band von Karl Ove Knausgards Morgenstern-Zyklus. Unter den Sachbüchern ist vor allem Stephan Malinowskis im Jahr 2022 mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnete Studie über die Hohenzollern und die Nazis zu empfehlen: Brillant und subtil findet Christopher Clark in der "Zeit", wie der Autor nachweist, wie sehr der Ex-Kronprinz in den Aufstieg der Nationalsozialisten verstrickt war. Dies alles und mehr in unseren Taschenbuch-Neuerscheinungen im April.