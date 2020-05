Verena Körting Das ist Deutschland Eine Reise in Bildern arsEdition

2019 Gebunden

48 Seiten

20,00 €

Deutschland. Ein großes Land, ein weites Land, ein enges Land - das Land, in dem wir leben. Dieses Bilderbuch nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise von Nord nach Süd, vom Meer zu den Bergen und vom Frühling in den Winter. Es fängt an Orten unserer Vergangenheit, der Gegenwart, schönen Plätzen und alltäglichen den Atem Deutschlands ein. Zugleich zeigt es, wie bunt Deutschland ist und welche Vielfalt es gibt, Vielfalt an Städten, Landschaften und Menschen. Jeder von uns kann sich in diesem Buch wiederfinden. Deutschland ist bunt! Dieses großformatige Bilderbuch fordert seine kleinen und großen Leser dazu auf, die kleine Meise auf ihrer Reise durch ihre Heimat zu begleiten, mit den Augen durch Deutschland zu reisen, mit dem Finger darin „herumzuspazieren“ und dabei all die Details zu entdecken, die Verena Körting in ihren wundervollen, detailreichen und atmosphärischen Illustrationen eingefangen hat. Ein Coffeetablebook, das den Atem Deutschlands einfängt und die Vielfalt in Bildern ...