16. August 2022. "Auf Salman Rushdie wird mit dem Messer eingestochen. Und auf jeden von uns mit ihm", schrieb Kamel Daoud nach dem Mordversuch auf Twitter - und besser kann man den Anschlag kaum zusammenfassen. Es ist mehr als dreißig Jahre her, dass Ajatollah Khomeini in einer "Fatwa" aufrief, Salman Rushdie zu ermorden. Rushdie selbst glaubt, dass "ein Roman wie 'Die satanischen Verse' heute nicht mehr veröffentlicht werden könnte. Zu groß sei heute der Konformitätsdruck, die Ideologie des kulturellen Relativismus habe gesiegt", erinnerte dieser Tage die "Welt". Aber schon 1989 wurden Verlagshäuser, in denen Rushdies Bücher erschienen, und ihrer Mitarbeiter auf der ganzen Welt unter Polizeischutz gestellt, es gab Anschläge auf Buchhandlungen. "Für den Westen war dies 'die erste prägende Erfahrung mit einem fanatisierten Islam, der Kunst und Kultur zum Ziel seiner Angriffe machte', ruft die "SZ" in Erinnerung. Wir setzen ein Zeichen mit einer Auswahl an Texten von Rushdie - vierzehn Bücher sind derzeit bei Eichendorff21 verfügbar, darunter natürlich "Die satanischen Verse", aber auch Rushdies jüngster Roman "Golden House". In unserer Liste finden Sie auch eine englischsprachige Ausgabe von Kenan Maliks maßgeblichem Werk "From Fatwa to Jihad" über Rushdie. Außerdem haben wir unsere Auswahl um einige Sachbücher ergänzt, die sich der "Fatwa" im Besonderen und einem fundamentalistischem Islam im Allgemein widmen: In "Das Haus des Islam" analysiert der Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans etwa die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation, wirtschaftlichem Niedergang und Gewalt in muslimischen Ländern: Das Buch leiste ein Stück wichtige Aufklärungsarbeit, meinte die "taz" im Erscheinungsjahr 2020.