9. Juni 2022. Wunderbare Reisebücher gibt es viele, wir haben eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt. Aber man kann auch prima vom Balkon aus reisen: mit einem Kochbuch aus Griechenland, einem Atlas der seltsamen Häuser, einem Handbuch zum Meer oder einem Bildband zu japanischen Formen. Eine Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen ist immer nützlich. Oder Sie lernen mit Michela Tartaglia, wie man Redewendungen wie "Es schüttet aus Eimern" in fünf Sprachen sagt. Reisen bildet einfach in jeder Form, selbst in der Einbildung.