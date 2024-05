Kafka, Kafka, Kafka

4. April 2024. Wer hat eigentlich behauptet zu Kafka wäre schon alles geschrieben worden? Das Kafka-Jahr 2024 zeigt anlässlich des einhundertsten Todestages unseres Lieblings-Pragers: mitnichten! Auf der Sachbuch-Bestenliste der Zeit steht etwa Andreas Kilchers Auseinandersetzung mit "Kafkas Werkstatt". Am glücklichsten in seinem Leben war Kafka kurz vor seinem Tod: Dieter Lamping erzählt von der innigen Beziehung des Schriftstellers zu Dora Diamant und seinen letzten Monaten in Berlin. Thomas Lehr übersetzt in seinen Erzählungen Kafka in die Gegenwart. Ob sich Franz Kafka, der bekanntlich alle seiner Werke bis auf die kürzeste Notiz vernichtet haben wollte, über diese neue Bücherwelle gefreut hätte, wissen wir natürlich nicht. Wir tun es jedenfalls schon! Bei uns finden sie die spannenden Neuerscheinungen und die Klassiker der Kafka-Literatur, die in keiner Kafka-Bibliothek fehlen dürfen.