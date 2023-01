22. Dezember 2022. Pünktlich zum Jahresbeginn haben wir die Verlagsvorschauen durchgeblättert und 23 Bücher herausgepickt, die in den kommenden drei Monaten erscheinen und auf die wir besonders gespannt sind. Uns erwarten neue Romane von Bernadine Evaristo, Clemens J .Setz, Andrej Stasiuk und Virginie Despentes, außerdem sehr persönliche Texte von Judith Hermann und Arno Geiger. Das Sachbuch wird nicht nur, aber vor allem durch den Krieg in der Ukraine bestimmt: Die Osteuropa-Historikerin Franziska Davies gibt einen Band mit Essays über die Beziehungen zwischen Deutschland, Russland und der Ukraine heraus, Liao Yiwu fragt, was der Krieg auch für China bedeutet und Christoph Blattmann analysiert, warum wir Kriege führen. Außerdem erklärt uns David Wengrow in "Was ist Zivilisation", wie der Alte Orient dem Westen die Zukunft weist.