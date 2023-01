4. Januar 2023. Hyperinflation und Hitlerputsch, Ruhrbesetzung und Rebellion, Hunger und Antisemitismus, aber auch Rausch und Auftakt der Goldenen Zwanziger - 1923 war ein Jahr der Extreme. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass sich mehr als ein dutzend Neuerscheinungen mit dem Krisenjahr beschäftigen. Viel Lob bekam etwa Volker Ullrichs Überblicksdarstellung "Deutschland 1923", auch weil der Historiker die Kulturszene jenes Jahres beleuchtet - und zwar lebendig und anschaulich, wie die "FAZ" versichert. Auch der Überblicksband des Historikers Peter Longerich kommt bei der Kritik gut weg: Zur Orientierung absolut empfehlenswert, meint die "SZ". In die Tagebucheinträge von Schriftstellern und Künstlern blickt indes Christian Bommarius in "Im Rausch des Aufruhrs": Die "FR" staunt über die große Stimmenvielfalt, der "Dlf" kann mitunter kaum glauben, dass es sich nicht um Fiktion handelt, wenn er Bommarius in zwölf Kapiteln durch das Jahr 1923 folgt. Dies alles und mehr in unserer Liste mit Büchern zum Jahr 1923.